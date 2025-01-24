ЖКХ Ленобласти усиливают экономикой

В ближайший понедельник официально вступают в должности новый председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков и бывший председатель этого ведомства Александр Тимков, назначенный префектом — представителем губернатора региона во Всеволожском, Кировском, Тосненском и Киришском районах. Областные депутаты возлагают надежду на приход экономиста в сферу ЖКХ, а политолог видит в назначении нового префекта подтверждение процесса укрупнения структуры власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков (справа), как выразились в пресс-службе областного правительства, «остается в команде Капитана»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший руководитель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков (справа), как выразились в пресс-службе областного правительства, «остается в команде Капитана»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О назначении бывшего первого зампреда комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егора Мищерякова председателем комитета по ЖКХ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в среду, 22 января. Задачами нового председателя станут работа с производительностью труда в ЖКХ, повышение эффективности и клиентоориентированности отрасли, четкость в исполнении национальных проектов, написал глава 47-го региона в своем Telegram-канале. О том, что бывший руководитель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков, как выразились в пресс-службе областного правительства, «остается в команде Капитана», стало известно вчера. Новое назначение господина Тимкова в качестве префекта создаст дополнительные возможности для укрепления взаимодействия между районными администрациями и областным правительством, считают в последнем.

Карьера Егора Мищерякова на госслужбе началась в 2019 году, когда он стал заместителем директора Агентства экономического развития Ленинградской области, где курировал блок сопровождения инвестиционных проектов. В 2020 году господин Мищеряков был назначен на должность первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Александр Тимков занимал пост председателя комитета по ЖКХ Ленобласти с апреля 2019 года. Ранее, в 2014 году, он возглавлял администрацию Тихвинского муниципального района. В 2016 году Тимков был назначен председателем комитета государственного жилищного надзора и контроля.

Перестановки в областном правительстве произошли на фоне слухов о возможном объединении комитетов ТЭК и ЖКХ. О том, что два ведомства станут одним в ближайшее время, на прошлой неделе сообщило издание 47news со ссылкой на «погруженный в тему источник». Тема, впрочем, не новая. В областном правительстве ее пока не комментируют. «Ъ-СПб» спросил депутатов областного парламента, может ли назначение господина Мищерякова быть связано с планами по объединению комитетов, а также поинтересовался, как законодатели оценивают переход бывшего первого зампреда Дмитрия Ялова в жилищно-коммунальную сферу. Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анна Хмелева называет господина Мищерякова «толковым, молодым, энергичным специалистом». По ее мнению, если объединение комитетов и произойдет, новому главе комитета по ЖКХ по силам возглавить совмещенное ведомство. С этим согласен депутат от КПРФ Дмитрий Звонков: «Как экономист Егор Мищеряков — хороший специалист, он мог бы наладить работу двух ведомств по-новому».

Не связывает назначение господина Мищерякова с возможным объединением двух комитетов депутат от «Единой России», председатель постоянной комиссии областного ЗакСа по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев, хотя идею объединения в целом поддерживает. «Даже возглавляемая мной профильная комиссия в законодательном собрании объединяет эти две сферы. Это единый комплекс, потому что, понимаете, нельзя построить котельную, не подключив ее к электричеству, водоснабжению и так далее. Инфраструктура отраслей пересекается, поэтому считаю, что стратегически идея правильная».

Приход в ЖКХ грамотного экономиста депутат Коломыцев также расценивает положительно. Опыт господина Мищерякова может быть полезен с точки зрения привлечения средств для модернизации системы ЖКХ: например, в строительство канализационно-очистных сооружений и многие другие задачи. «На комиссии мы неоднократно поднимали вопрос о модернизации КОС в акватории Невы — очень тяжело идет этот вопрос»,— признается депутат Коломыцев. Такие объекты не являются инвестиционно привлекательными, объясняет он, и основной источник их финансирования — региональные и федеральные госпрограммы. «Хотелось бы, чтобы комитет более активно включился в эту работу и способствовал привлечению частных средств в ЖКХ»,— отметил парламентарий, добавив, что денежный вопрос так же остро стоит и в сфере капремонта.

Назначение Александра Тимкова некоторые спикеры называли понижением в должности или «ссылкой». Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников так не считает, называя переход «движением примерно на одном уровне». В этом событии господин Солонников видит проявление общей тенденции к укрупнению на всех уровнях власти. «Сейчас мы находимся на этой волне изменения регионального управления»,— сказал политолог.

По словам коммуниста Звонкова, префекты, представляющие губернатора в нескольких районах Ленобласти, распределены по частям региона: север, юг, восток. Господин Тимков занял «центр». Товарищ Звонков указывает, что в районах, которые теперь будет курировать бывший председатель комитета по ЖКХ, острыми проблемами являются вопросы канализационно-очистных сооружений, нехватка соцобъектов, дороги и обслуживание в сфере здравоохранения.

Александра Тен