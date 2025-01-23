Главные новости за 23 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 750 млрд руб.
Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом.
Двух чиновниц задержали после обысков в воронежском министерстве ЖКХ.
Бывший ректор Воронежского государственного технического университета попросился на свободу.
Сменился генеральный директор структуры белгородского «Приосколья».
Прокуратура хочет отнять у «Брусники» разрешение на строительство ЖК в Липецке.
На очередные торги выставлен обанкротившийся комплекс ООО «Грибы Белогорья».
Подконтрольный «Русагро» «Тамбовский бекон» вкладывает 310 млн руб. в цех по производству сои.
В Воронежской области планируют открыть шестую кофейню «Шоколадницы».
До суда дошло дело против бывшего главы района в Воронежской области.