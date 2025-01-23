Главные новости за 23 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 750 млрд руб.

Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом.

Двух чиновниц задержали после обысков в воронежском министерстве ЖКХ.

Бывший ректор Воронежского государственного технического университета попросился на свободу.

Сменился генеральный директор структуры белгородского «Приосколья».

Прокуратура хочет отнять у «Брусники» разрешение на строительство ЖК в Липецке.

На очередные торги выставлен обанкротившийся комплекс ООО «Грибы Белогорья».

Подконтрольный «Русагро» «Тамбовский бекон» вкладывает 310 млн руб. в цех по производству сои.

В Воронежской области планируют открыть шестую кофейню «Шоколадницы».

До суда дошло дело против бывшего главы района в Воронежской области.