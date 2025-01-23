В пяти районах Кубани обновили более 425 км линий электропередачи

В Краснодарском крае в 2024 году завершили работы по обновлению более 425 км линий электропередачи в пяти муниципалитетах. Ремонтные работы проводились в Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском, Павловском и Крыловском районах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Специалисты заменили свыше 900 опор и около 12 км грозотроса, а также установили порядка 3,9 тыс. изоляторов и более 350 птицезащитных устройств.

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ по краю Вячеслав Шапошник, работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения жителей региона.

Кроме того, были расчищены просеки в охранных зонах общей площадью более 100 га. Всего за 2024 год энергетические предприятия Кубани отремонтировали свыше 3,7 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения.

Нурий Бзасежев