Полиция Краснодара проверит сведения о нападении охранника магазина на школьника

Полиция Краснодара проводит проверку после появления в сети информации о нападении охранника одного из магазинов на школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщениям в соцсетях, охранник магазина на ул. Комарова якобы использовал нецензурную брань и применил физическую силу против несовершеннолетних. По словам пользователей, мужчина решил, что подростки совершают кражу.

Правоохранители устанавливают личность охранника. Его действиям будет дана правовая оценка.

Нурий Бзасежев