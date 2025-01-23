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Полиция Краснодара проверит сведения о нападении охранника магазина на школьника

Полиция Краснодара проводит проверку после появления в сети информации о нападении охранника одного из магазинов на школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщениям в соцсетях, охранник магазина на ул. Комарова якобы использовал нецензурную брань и применил физическую силу против несовершеннолетних. По словам пользователей, мужчина решил, что подростки совершают кражу.

Правоохранители устанавливают личность охранника. Его действиям будет дана правовая оценка.

Нурий Бзасежев

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