Полиция Краснодара проверит сведения о нападении охранника магазина на школьника
Полиция Краснодара проводит проверку после появления в сети информации о нападении охранника одного из магазинов на школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сообщениям в соцсетях, охранник магазина на ул. Комарова якобы использовал нецензурную брань и применил физическую силу против несовершеннолетних. По словам пользователей, мужчина решил, что подростки совершают кражу.
Правоохранители устанавливают личность охранника. Его действиям будет дана правовая оценка.