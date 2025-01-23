Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с погибшим в Новокубанском районе

Прокуратура Краснодарского края контролирует проверку ДТП в Новокубанском районе, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 22 января на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Автомобиль Lada Priora, направляясь в сторону Армавира из Кропоткина, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом. В результате ДТП погиб человек. Еще одного пассажира доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Проверку обстоятельств произошедшего проводит СО ОМВД России по Новокубанскому району.

Нурий Бзасежев