В Ростовской области оптовые цены на картофель могут упасть в два раза

К весне 2025 года оптовые цены на картофель в Ростовской области могут упасть в два раза. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на представителя сельхозпредприятия «Манитек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2024 году валовый сбор картофеля в Ростовской области снизился на 15%. При этом картофель стал лидером в сегменте продовольственных товаров по росту цен за год. В начале января текущего года средняя стоимость корнеплода составила 60,8 руб. за кг., что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. На цены влияют рост издержек и урожай.

«Сейчас большая часть производителей, включая основные регионы производства в Центральной России, картофель придерживают. В марте-апреле продукцию начнут активно сбрасывать на рынок, цена на опте пойдет вниз и может опуститься до 20 руб./кг. Если картофеля будет достаточно много, то это скажется и на рознице», — комментирует представитель сельхозпредприятия «Манитек».

По словам менеджера брянской компании «Агромарафон» Евгении Борисовой, снижение цен на опте возможно при наличии существенного объема импорта, которого в текущем сельскохозяйственном сезоне не предвидится.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в период с 14 по 20 января Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в Ростовской области. За неделю стоимость бензина АИ-92 снизилась на 7 коп. — до 55,9 руб. за литр, АИ-95 — на 3 коп. до 62,08 руб. за литр.

Ева Китаева