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На Кубани накрыли подпольную нарколабораторию с 5 кг мефедрона

Полиция Краснодарского края пресекла деятельность подпольной нарколаборатории в Кропоткине. В ходе обыска в подвале частного дома обнаружили стеклянные колбы с кристаллообразным веществом, электронные весы, мобильные телефоны и компоненты для производства мефедрона, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Готовую партию наркотика, предназначенную для распространения через закладки в Кавказском районе, правоохранители нашли в бане на территории домовладения. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 5 кг.

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 32 до 52 лет — местный житель и двое приезжих из Кисловодска. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Гречко

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