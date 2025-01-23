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На Кубани объем выдачи ипотек увеличился на 10%

В Краснодарском крае в декабре 2024 года банки выдали ипотек на 10 млрд руб. Это на 10% больше, чем в ноябре, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За последний месяц года на Кубани выдали более 2,2 тыс. ипотечных кредитов. Это на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Средний чек составил 4,4 млн руб., что на 3% превышает показатели ноября. В среднем квартиры в крае берут в ипотеку на 288 месяцев, или 24 года.

По объему выдачи ипотек Краснодарский край занимает четвертое место в России. Регион опережают Москва (5,2 тыс. ипотек на 38 млрд руб.), Московская область (3,5 тыс. ипотек на 21,6 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,8 тыс. ипотек на 15,4 млрд руб.).

Крым занял 35-е место по объему выдачи ипотек. В республике за декабрь выдали 402 ипотеки (+6%) почти на 2 млрд руб. (+13%). Средний чек по таким кредитам в регионе увеличился на 6%, до 4,9 млн руб. В среднем в Крыму ипотеку оформляют на 320 месяцев, или 26,5 лет.

В целом по России за декабрь банки выдали 60,74 тыс. ипотечных кредитов на 260,22 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем — на 70%. Средний размер ипотеки снизился на 5%, до 4,28 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования сократился на 11 месяцев, до 262 месяцев (21 год 10 мес.).

Татьяна Ручкина

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