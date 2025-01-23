В Ростовской области похолодает до -11

В Ростовской области в четверг, 23 января, похолодает до -11 градусов. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону сегодня днем ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем -1…1°. В области днем также прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед. Температура воздуха ночью -1…-6°, при прояснениях до -11°, днем -1…-6°.

В пятницу и в субботу в Ростове-на-Дону ожидается мокрый снег и дождь, а также гололед. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем 3…8°. В области местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах туман, гололед. Температура воздуха ночью -4…1°, днем -3…5°.

Тат Гаспарян