В Ростове завершили противоаварийные работы в Доме Актера

В Ростове завершили первоочередные противоаварийные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — Дома Актера, расположенного по ул. Максима Горького, 270. об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

До начала работ в аварийном состоянии находились почти все элементы строительных конструкций здания. Были зафиксированы крупные трещины в строительной кладке, изношенность стропильной системы, а также плохое состояние кровли.

Реставрационной компанией были установлены поддерживающие конструкции перекрытий, укреплены стены, восстановлены защитные слои армированных железобетонных конструкций, проведено инъектирование и выполнены кровельные работы.

В результате работ созданы условия для сохранения объекта культурного наследия до завершения разработки проекта по его реконструкции.

Ева Китаева