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В Краснодаре ликвидировали пожар в ресторане на улице Зиповской

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в ресторане на ул. Зиповской, 5/2 в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по краю, к работам привлекли 57 специалистов и 20 единиц спецтехники.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру 23 января в 00:41. Прибывшие на место первые подразделения МЧС России установили, что огонь охватил кровлю трехэтажного здания.

Пожар на площади 600 кв. м локализовали в 03:15, а открытое горение ликвидировали в 06:38. Полностью потушить огонь удалось в 10:50.

Сейчас на месте дознаватели устанавливают причины происшествия.

Нурий Бзасежев

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