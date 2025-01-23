В Ростове на ремонт дорог выделят почти 93 млн рублей в 2025 году

В 2025 году из бюджета Ростова выделят 92,9 млн руб. на устранение дефектов более 30 тыс. кв. м. дорожного покрытия.Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До конца января планируется заключить еще девять контрактов на сумму 21 млн руб. на ремонт дорог в объеме 7 тыс. кв. м.

В первую очередь работы будут проводиться на основных транспортных магистралях и улицах, задействованных в маршрутах движения общественного городского транспорта. Ремонтные работы организованы в круглосуточном режиме, однако их основная часть приходится на ночное время — для минимизации заторовых ситуаций.

Ежедневно на дорогах города работают от четырех до восьми ремонтных бригад.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростовской области объявили тендер на заключение контракта по обслуживанию системы видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Начальная стоимость контракта составляет 92 млн руб.

Ева Китаева