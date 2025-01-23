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На Кубани выдача автокредитов сократилась почти на 40%

В Краснодарском крае в четвертом квартале 2024 года выдали автокредитов на 18,7 млрд руб. Это на 39,7% больше, чем в третьем квартале, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Кубань по выдаче автокредитов занимает третье место в России. Регион опережает Московская область, где выдача таких займов снизилась на 48,7%, до 23,3 млрд руб. На первом месте находится Москва, где показатель упал на 47%, до 28,2 млрд руб.

Самое заметное снижение произошло в Красноярском крае — сразу на 51,4%, до 4,4 млрд руб. В конце списка оказался Крым, где выдача автокредитов снизилась на 44,5%, до 4 млрд руб.

Всего по России в четвертом квартале 2024 года банки выдали автокредитов на 387,3 млрд руб., что по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% меньше. Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год.

Татьяна Ручкина

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