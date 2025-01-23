На соцконтракты для многодетных на Кубани направят 1,2 млрд рублей

В 2025 году власти Краснодарского края направят 1,2 млрд руб. на социальные контракты для многодетных жителей. Как сообщает пресс-служба администрации региона, воспользоваться господдержкой смогут 8,5 тыс. человек.

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что программа действует в крае с 2021 года. За это время с помощью нее почти 37 тыс. жителей региона запустили свой бизнес, расширили личное подсобное хозяйство, нашли работу и справились с жизненными сложностями. Глава региона назвал социальный контракт «эффективным инструментом адресной поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации».

Для поддержки кубанцев в поиске работы в этом году планируют заключить 2,8 тыс. контрактов. Средства выплачивают на время поиска, обучения новым специальностям и в первые месяцы трудоустройства. Минимальный размер выплаты составляет 18,5 тыс. руб.

На поддержку предпринимательской деятельности нацелены 3,8 тыс. контрактов. Максимальный размер выплат составляет 350 тыс. руб. Чаще всего предприниматели берут деньги на развитие услуг в сфере индустрии красоты, ремонт и отделку помещений, а также автослесарные и столярные мастерские.

Еще 1 тыс. контрактов заключат для помощи жителям в трудной жизненной ситуации. Выплаты не более 18,5 тыс. руб. или единовременно не более 111,3 тыс. руб. семья может потратить на товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарства или лечение, а также дополнительное школьное образование.

На ведение личного подсобного хозяйства направят 800 контрактов. Это не более 200 тыс. руб. (единовременно) или поэтапные выплаты.

Татьяна Ручкина