Доход самозанятых в Нижегородской области за 2024 год вырос на 64%

Более 45 млрд руб. составил доход самозанятых в Нижегородской области за 2024 год, это на 64% больше, чем в 2023 году, когда самозанятые заработали 27,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном УФНС.

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Число налогоплательщиков, использующих налог на профессиональный доход, сейчас составляет более 230 тыс., это на 35% больше в сравнении с началом 2024 года (более 171 тыс.).

Всего за время действия специального налогового режима самозанятые в регионе сформировали более 73 млн чеков. Средняя сумма чека составляет 1,39 тыс. руб. Наиболее популярные виды деятельности — строительство, перевозка грузов, реализация продукции собственного производства, перевозка пассажиров, а также услуги маникюра и педикюра.

Сумма начисленного самозанятым налога в 2024 году составила 2 млрд руб. В бюджет региона поступило 1,9 млрд руб. или 95%. По сравнению с 2023 годом сумма уплаченного налога выросла на 70% или 0,8 млрд руб.

Галина Шамберина