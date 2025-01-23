Обвиняемого в покушении на убийство таксиста арестовали в Нижнем Новгороде

Жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в покушении на убийство таксиста, арестовали на два месяца, сообщили в региональной прокуратуре.

Как писал «Ъ-Приволжье», 20 января в отдел полиции поступило заявление от 47-летнего водителя такси о нападении на него пассажира во время поездки из Автозаводского в Канавинский район. По предварительным данным, подозреваемый стал сдавливать шею потерпевшего руками, но тот смог освободиться и обратиться в полицию. Обвиняемого задержали на следующий день.

Галина Шамберина