В Новочеркасске загорелся корпус бывшей артиллерийской учебной части
На проспекте Платовском в Новочеркасске загорелся корпус бывшей артиллерийской учебной части. Пожар в двухэтажном здании произошел ранним утром 23 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, спасатели ликвидировали открытое горение в 07:50 часов. Огонь распространился на площади 300 кв м. В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.
Здание неэксплуатируемое, пострадавших нет.