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В Новочеркасске загорелся корпус бывшей артиллерийской учебной части

На проспекте Платовском в Новочеркасске загорелся корпус бывшей артиллерийской учебной части. Пожар в двухэтажном здании произошел ранним утром 23 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, спасатели ликвидировали открытое горение в 07:50 часов. Огонь распространился на площади 300 кв м. В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

Здание неэксплуатируемое, пострадавших нет.

Анастасия Казуков

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