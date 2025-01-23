На проспекте Платовском в Новочеркасске загорелся корпус бывшей артиллерийской учебной части. Пожар в двухэтажном здании произошел ранним утром 23 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, спасатели ликвидировали открытое горение в 07:50 часов. Огонь распространился на площади 300 кв м. В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

Здание неэксплуатируемое, пострадавших нет.

Анастасия Казуков