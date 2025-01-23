В Ростовской области на 103-м году жизни умер журналист и фронтовик Пужаев

В Матвеево-Курганском районе на 103-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, журналист, писатель и краевед Григорий Пужаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Во время ВОВ Григорий Пужаев дошел до Берлина. За боевые заслуги был удостоен высоких наград. После фронта он посвятил свою жизнь восстановлению и укреплению страны, а также сохранению истории родного края. Около 40 лет работал журналистом, написал несколько книг о войне и истории Матвеево-Курганского района.

«Светлая память о Григории Кирилловиче будет жить в наших сердцах. Мы скорбим об утрате и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Анастасия Казуков