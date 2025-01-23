Красная Поляна возглавила топ направлений для отдыха на горных курортах в январе

Красная Поляна заняла первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на горных курортах в январе. В среднем путешественники бронируют номера на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 14 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Второе место занял Архыз. Туристы бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 14,5 тыс. руб.

Третье место получил Домбай. На курорте путешественники предпочитают оставаться на три ночи в январе. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 14,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в зимнем сезоне 2024/2025 цены на размещение в гостиницах Красной Поляны повысились в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако после Нового года стоимость проживания на сочинском горнолыжном курорте снизилась.

Мария Удовик