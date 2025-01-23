В Варненском районе возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Следователи ОМВД России по Варненскому району возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе. Во время расследования проведут экспертизы и выяснят причины произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла утром 20 января 2025 года на 96 км автодороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. По предварительным данным, автомобиль Renault Master во время разрешенного обгона выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу». В результате столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ольга Воробьева