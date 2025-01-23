Расходы госархива Челябинской области проверит КСП региона

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку объединенного государственного архива региона. Объектом аудита станут расходы учреждения, сообщает пресс-служба КСП.

Аудиторы проанализируют формирование и выполнение государственного задания в разрезе видов услуг и работ, правомерность расходов, в том числе на выплаты персоналу, соблюдение порядка при закупках, использование муниципального имущества и земельных участков.

Проверка началась 22 января 2025 года.

Ольга Воробьева