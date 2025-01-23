Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расходы госархива Челябинской области проверит КСП региона

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку объединенного государственного архива региона. Объектом аудита станут расходы учреждения, сообщает пресс-служба КСП.

Аудиторы проанализируют формирование и выполнение государственного задания в разрезе видов услуг и работ, правомерность расходов, в том числе на выплаты персоналу, соблюдение порядка при закупках, использование муниципального имущества и земельных участков.

Проверка началась 22 января 2025 года.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...