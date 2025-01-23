Кубань попала в топ-5 направлений для переезда пенсионеров

Около 11,9% россиян, планирующих сменить место жительства с выходом на пенсию, выбрали Краснодарский край. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на «СберНПФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кубань заняла место в числе наиболее популярных направлений наряду с Москвой и Подмосковьем (27,1%), Минском (24,8%), Санкт-Петербургом (6,9%) и Крымом (4,1%). Всего 40% опрошенных заявили о желании переехать на новое место жительства после завершения трудовой деятельности.

Среди ключевых факторов, влияющих на выбор, россияне назвали стоимость жилья (45%), климатические условия (26%), экологию (23%), культурную среду (21%) и уровень безопасности (19%).

Опрос проводился в декабре 2024 года, в нем приняли участие 11 тыс. человек из 37 российских городов с населением более 500 тыс. жителей.

Анна Гречко