В Челябинске в ДТП с автобусом погиб водитель легкового автомобиля

В Челябинске на Копейском шоссе в аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

ДТП произошло утром 23 января. По предварительным данным, из-за столкновения автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris вторая машина сменила траекторию движения и столкнулась с муниципальным автобусом Volgabus. В результате аварии 36-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.