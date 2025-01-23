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В Челябинске в ДТП с автобусом погиб водитель легкового автомобиля

В Челябинске на Копейском шоссе в аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

ДТП произошло утром 23 января. По предварительным данным, из-за столкновения автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris вторая машина сменила траекторию движения и столкнулась с муниципальным автобусом Volgabus. В результате аварии 36-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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