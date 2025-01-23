Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Челябинска проиграла суд с ЧМК о недострое гостиницы

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска администрации регионального центра к Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК). Мэрия требовала признать самовольной четырехэтажную постройку, будущую гостиницу, на улице Пекинской, 21, сообщает пресс-служба суда.

Администрация подала иск в начале 2023 года. Власти хотели признать недострой самовольно возведенным и обязать ЧМК по решению суда снести его в течение месяца. В ином случае администрация демонтировала здание бы сама, за счет комбината. Через полгода предприятие заявило свои требования — признать право собственности ЧМК на недострой, а также запросило проведение экспертизы. В итоге суд встал на сторону комбината и отказал в удовлетворении иска мэрии.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...