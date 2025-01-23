Мэрия Челябинска проиграла суд с ЧМК о недострое гостиницы

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска администрации регионального центра к Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК). Мэрия требовала признать самовольной четырехэтажную постройку, будущую гостиницу, на улице Пекинской, 21, сообщает пресс-служба суда.

Администрация подала иск в начале 2023 года. Власти хотели признать недострой самовольно возведенным и обязать ЧМК по решению суда снести его в течение месяца. В ином случае администрация демонтировала здание бы сама, за счет комбината. Через полгода предприятие заявило свои требования — признать право собственности ЧМК на недострой, а также запросило проведение экспертизы. В итоге суд встал на сторону комбината и отказал в удовлетворении иска мэрии.

Виталина Ярховска