Водителей Ростовской области предупредили о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом автомобилистов предупреждает государственная компания «Автодор» в своем Telegram-канале.

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Согласно сообщению, днем 23 января на территории региона местами прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха составит около 0 °C. При этом утром на всем протяжении трассы осадков не ожидается.

Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При совершении маневров необходимо включать поворотник.

Анастасия Казуков