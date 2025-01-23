Водителей Ростовской области предупредили о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом автомобилистов предупреждает государственная компания «Автодор» в своем Telegram-канале.
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Согласно сообщению, днем 23 января на территории региона местами прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха составит около 0 °C. При этом утром на всем протяжении трассы осадков не ожидается.
Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При совершении маневров необходимо включать поворотник.