В Краснодаре 23 января прогнозируют потепление до +7°С.

В Краснодаре 23 января прогнозируют переменную облачность с порывами ветра до 3 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура опустится до +6°С. Днем в краевой столице потеплеет до +7°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, на Кубани будет облачно, без существенных осадков. Утром и днем возможен дождь в северной половине региона. Порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до -1°С, а днем поднимется до +13°С. В горных районах ночью ожидается до -6°С, днем — до +4°С.

На Черноморском побережье установится переменная облачность. Днем местами возможен небольшо

Анна Гречко