Для тюменских младшеклассников отменили занятия из-за мороза

В Тюмени для учеников начальных классов 23 января отменили очные школьные занятия из-за морозов. Как уточнили в городской администрации, дистанционно уроки будут проводиться у 1-4 классов первой смены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации Тюменского ЦГМС, на 8:00 температура воздуха в Тюмени составляла -24°. Днем ожидается потепление до -17°, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 3 м/с.

Накануне в Тюменской области на случай сильных морозов заработали девять подвижных пунктов обогрева. Они расположены на базе автомобилей с высокой проходимостью и оснащены всем необходимым для помощи водителям в экстремальных условиях.

Ирина Пичурина