Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Париж заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа станет вызовом для Европы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, встретившись с немецким канцлером, подчеркнул, что Париж и Берлин должны посодействовать укреплению суверенитета Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: MOHAMMED BADRA / Pool / Reuters Олаф Шольц (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: MOHAMMED BADRA / Pool / Reuters

«Европа должна быть сильной и устойчивой в мире, который, скажем так, находится в движении. Президент Трамп — это уже ясно — станет вызовом»,— сказал Олаф Шольц журналистам (цитата по Reuters).

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, продолжил: «Европейцы должны сыграть свою роль на фоне прихода Трампа. Европа должна быть сильной и суверенной. Необходимо действовать. Единственный ответ на времена, в которые мы вступаем,— это больше смелости и независимости».

Источники Bloomberg сообщали, что встречей в Париже Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон — два находящиеся в сложной внутриполитической ситуации лидера — планировали «продемонстрировать силу» и призвать европейских коллег «к быстрому ответу», если США реализуют угрозы ввести пошлины на европейский экспорт. Как сообщало Bloomberg, ЕС уже подготовил список американских компаний, на которые могут быть распространены ответные меры.

О торговой политике нового президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».

Лусине Баласян