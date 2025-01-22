РБК: Дюков пойдет на выборы главы РФС, несмотря на санкции США

Председатель правления «Газпром нефти», президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет участвовать в выборах главы организации, несмотря на санкции США против него. Об этом РБК сообщили два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Два собеседника издания рассказали, что ограничения, введенные Минфином США, не должны коснуться внутренней работы РФС. Собеседники РБК добавили, что под санкциями также находятся и главы «некоторых других федераций».

Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года. О своем намерении переизбираться на пост главы союза он заявлял в ноябре 2024 года. 10 января Минфин США ввел масштабные санкции против энергетического сектора России. Господин Дюков как председатель правления «Газпром нефти» попал под ограничения.

О влиянии санкций — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».