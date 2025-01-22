Полиция проверит обстоятельства драки между следователем и ее соседкой в Ростове

Донская полиция проводит проверку по факту бытовой драки с участием следователя отдела полиции №8 Лилии Колесниковой. Конфликт между двумя женщинами разгорелся в подъезде многоквартирного дома по ул. Извилистой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ГУ МВД по региону, сотрудницу правоохранительных органов возмутило то, что в соседней квартире громко играла музыка и звучала нецензурная брань. Она попросила свою 34-летнюю соседку прекратить нарушать порядок, но та в ответ ударила следователя в лицо. Завязалась драка, остановить которую смогли прибывшие по вызову Колесниковой полицейские. Они задержали 34-летнюю женщину.

По результатам проверки МВД примет решение о привлечении участниц драки к ответственности.

Дмитрий Ковалевский