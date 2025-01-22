В Сочи хотят ввести ограничения на строительство зданий на опасных участках
Власти Сочи прорабатывают механизмы для ограничения строительства на потенциально опасных участках, где могут произойти оползни. Как сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, в проект новых правил землепользования и застройки включили регулирование параметров для новых объектов и увеличение коэффициента озеленения для застраиваемых участков.
Фото: Мэрия Сочи
Андрей Прошунин отметил, что масштабы проблемы оползней показал декабрь, когда из-за сильных осадков и подвижек грунта произошло почти 30 селей. Глава города отметил, что причиной оползней стали сложный горный рельеф, погодные условия и экстремальное переувлажнение почвы. При этом, по словам мэра, ситуацию осложняют вырубка растений на склонах, изменение естественного природного ландшафта и недостаточный контроль при подготовке и проведении строительных работ.
«На городском уровне системно работаем по темам берегоукрепления и оползневых процессов, изучаем мнения экспертов в области геодезии, геологии и экологии, возвращаемся к технологиям предотвращения эрозии почвы, которые применяли в Сочи в советское время»,— отметил господин Прошунин.
Он заявил, что ставит перед собой задачу изменить ситуацию и сохранить экосистему. В связи с этим в Сочи создают межведомственную рабочую группу, которая будет исследовать текущее состояние территорий, формировать стратегии и привлекать инвестиции для проведения мероприятий во взаимодействии с государственными структурами, научными институтами и местными экспертами.
Глава курорта считает, что «жесткие стандарты проектирования и соблюдение экологических норм помогут предотвратить дальнейшую деградацию склонов и сохранить уникальную природу города». В этой связи власти обсуждают использование технологий раннего предупреждения о возможных оползнях, которые основаны на данных датчиков движения и влажности почвы. Андрей Прошунин отметил, что также важно формировать общественное ответственное сознание, то есть люди должны учитывать риски как минимум при индивидуальном жилом строительстве на крутых склонах.