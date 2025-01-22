В Сочи прогнозируют усиление волнения моря

Метеорологи прогнозируют, что днем 23 января на участке от поселка Магри до села Веселое волнение моря усилится. Высоту волн ожидают на уровне 0,8—1,2 метра. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели в усиленный режим работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пользователи пляжных территорий могут ограничивать доступ на зимние пляжи. Решение они будут принимать для обеспечения безопасности, исходя из фактической погоды.

Жителям города и туристам власти рекомендуют не отдыхать у воды и предпринять необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Татьяна Ручкина