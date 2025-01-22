Юрий Слюсарь поручил создать список энергообъектов, требующих ремонта

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал до конца января определить список энергообъектов, которые нуждаются в модернизации или создании. Они могут быть профинансированы в текущем году. Об этом шла речь в ходе встречи главы региона с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, передает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Юрий Слюсарь подчеркнул острую необходимость масштабной модернизации электросетевого комплекса Ростовской области. В том числе, строительство новых и ремонт существующих линий электропередач (ЛЭП), а также подстанций.

По словам господина Цивилева, ключевыми задачами для обеспечения надежного электроснабжения региона в пиковые периоды потребления являются укрепление энергосистемы, развитие резервных мощностей и внедрение современных технологий.

Анастасия Казуков