Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юрий Слюсарь поручил создать список энергообъектов, требующих ремонта

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал до конца января определить список энергообъектов, которые нуждаются в модернизации или создании. Они могут быть профинансированы в текущем году. Об этом шла речь в ходе встречи главы региона с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, передает пресс-служба донского правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Юрий Слюсарь подчеркнул острую необходимость масштабной модернизации электросетевого комплекса Ростовской области. В том числе, строительство новых и ремонт существующих линий электропередач (ЛЭП), а также подстанций.

По словам господина Цивилева, ключевыми задачами для обеспечения надежного электроснабжения региона в пиковые периоды потребления являются укрепление энергосистемы, развитие резервных мощностей и внедрение современных технологий.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...