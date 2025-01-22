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В Ростовской области на работу уличных камер выделят 92 млн рублей

В Ростовской области на поддержание системы видеонаблюдения «Безопасный город» выделят 92 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕИС «Госзакупки».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо поддерживать программное обеспечение, консультировать технических специалистов государственного заказчика, а также круглосуточно следить за функционированием системы и проводить ремонт физических поломок оборудования.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года. Финансирование производится из областного бюджета. Для участия в электронном аукционе нужно подать заявку до 29 января. 31 января будет объявлен победитель.

Ева Китаева

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