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Житель Ростовской области погиб из-за непотушенной сигареты

55-летний житель Ростовской области погиб, уснув с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Трагедия произошла в поселке Чертково на улице Крупской. Пожар на площади 6 кв. м. потушили восемь сотрудников МЧС России. К ликвидации возгорания также привлекались две спецмашины.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Зернограде 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил пешехода. ДТП произошло вечером 18 января по улице Садовая.

Анна Марьина

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