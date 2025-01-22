Житель Ростовской области погиб из-за непотушенной сигареты
55-летний житель Ростовской области погиб, уснув с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области
Трагедия произошла в поселке Чертково на улице Крупской. Пожар на площади 6 кв. м. потушили восемь сотрудников МЧС России. К ликвидации возгорания также привлекались две спецмашины.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Зернограде 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил пешехода. ДТП произошло вечером 18 января по улице Садовая.