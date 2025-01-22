Тюменские полицейские спасли четырех человек из пожара в частном доме

В Тюмени сотрудники полиции спасли четырех человек из горящего дома в Букино, сообщил официальный Telegram-канал МВД России. Полицейские заметили дым и увидели, что горит гараж, хозяйственные постройки и крыльцо дома на ул. Станиславского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Капитан полиции Вячеслав Суханкин и старший лейтенант Андрей Арбузов включили сигналы на патрульной машине и начали стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. Женщина сообщила, что в доме еще трое мужчин, один из которых спит на втором этаже.

Полицейские перекрыли газ, проникли внутрь и помогли женщине выбраться. Они нашли спящего мужчину и вывели его наружу. Двое других жильцов самостоятельно пвышли из дома, но получили ожоги.