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Участок Черного моря у затопленной кормы танкера закроют для судов

Участок акватории Черного моря у затопленной кормы танкера «Волгонефть—212» закроют для прохода судов. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, там установят специальные знаки — желтые конусы и топовый крест.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

От берега кормовая часть «Волгонефть—212» находится на расстоянии примерно 6 морских миль или 11 км. Эта часть судна лежит на глубине 20 м, поясняют власти.

«На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера»,— сообщает оперштаб.

Татьяна Ручкина

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