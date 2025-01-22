В поселке Темерницкий Ростовской области построят двухуровневую развязку
В поселке Темерницкий построят двухуровневую развязку за 2,6 млн рублей. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Строительные работы проводят в рамках создания автодороги «Северный радиус» в составе «Ростовского транспортного кольца». Работы планируется выполнить к ноябрю текущего года.
Северный радиус — это часть Ростовского транспортного кольца, в которое входят Северный обход, обход Аксая и Западная хорда. Общая протяженность Ростовского транспортного кольца составляет свыше 110 км.
Всего, по данным минтранса, в 2025 году в Ростовской области капитально отремонтируют более 300 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Стоимость работ — 9,3 млн руб., из них 5,8 млн руб. — средства федерального бюджета.