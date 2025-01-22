В поселке Темерницкий Ростовской области построят двухуровневую развязку

В поселке Темерницкий построят двухуровневую развязку за 2,6 млн рублей. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Строительные работы проводят в рамках создания автодороги «Северный радиус» в составе «Ростовского транспортного кольца». Работы планируется выполнить к ноябрю текущего года.

Северный радиус — это часть Ростовского транспортного кольца, в которое входят Северный обход, обход Аксая и Западная хорда. Общая протяженность Ростовского транспортного кольца составляет свыше 110 км.

Всего, по данным минтранса, в 2025 году в Ростовской области капитально отремонтируют более 300 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Стоимость работ — 9,3 млн руб., из них 5,8 млн руб. — средства федерального бюджета.

Ева Китаева