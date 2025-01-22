Водитель Mercedes-Benz сбил пешехода в Ростовской области

В Зернограде 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил пешехода. ДТП произошло вечером 18 января по улице Садовая. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель иномарки двигался по дороге около дома № 35. На проезжую часть вышел житель города, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, в пределах его видимости. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил мужчину.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Ему понадобилась госпитализация.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все

обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков