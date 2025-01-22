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В Первомайском районе Ростова провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В общепитах Первомайского района Ростова прошел рейд, направленный на выявление нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В результате рейдов правоохранители выявили четырех мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории России. Нелегалы были привлечены к административной ответственности. Также два иностранца во время проверки документов предъявили поддельные отрывные части бланков о постановке на миграционный учёт. По факту подделки документов возбуждены уголовные дела (ст. 327 УК РФ).

В ходе проведения профилактического мероприятия один из граждан РФ отказался предъявить свои документы, попытался скрыться и оказал сопротивление полицейским. Он был привлечён к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Также 16 натурализованным гражданам России были вручены повестки о постановке на воинский учет.

Анна Марьина

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