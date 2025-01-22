Суд на Урале обязал турфирму выплатить 156 тыс. рублей за отмененную поездку

Свердловский областной суд обязал туроператора «ТТ-Трэвел» вернуть клиенту более 156 тыс. руб. за сорвавшуюся поездку в Турцию, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Свердловского областного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Свердловского областного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в июле 2023 года он приобрел тур в Анталью на сумму 199 979 руб., включая страховку. За день до вылета гражданин обратился к туроператору с заявлением об аннулировании тура из-за ухудшения состояния своего здоровья, предоставив медицинские справки. Но ему отказались возвращать деньги.

Тогда клиент обратился в Карпинский городской суд с просьбой взыскать с туроператора сумму тура, компенсацию морального вреда и штраф. Однако суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Клиент обжаловал это решение в Свердловском областном суде, который признал, что на момент отказа истцом от поездки часть опций уже не могла быть реализована, но для удержания остальной суммы оснований не было. В итоге облсуд обязал «ТТ-Трэвел» вернуть клиенту 116 944 руб., выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф за несоблюдение требований потребителя в 35 тыс. руб.

Полина Щуцкая