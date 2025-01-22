В Чебоксарском округе в ДТП на М-7 скончался уроженец Саратовской области

В Чебоксарском округе на трассе М-7 «Лада Ларгус» сбила водителя грузового автомобиля, уроженец Саратовской области скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП произошло утром около 8:35 на 638 километре автотрассы М-7 «Волга», возле деревни Крикакасы Чебоксарского округа. Водитель «Лады Ларгус», двигаясь со стороны Москвы в сторону Казани, врезался в стоявший «Пежо Боксер». После этого подозреваемый сбил находившегося рядом с микроавтобусом водителя другого грузовика.

В результате ДТП 30-летний уроженец Саратовской области скончался. По данным МВД Чувашии, в 2024 году подозреваемый, 45-летний житель Чебоксар, 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП водитель был трезв. По словам чебоксарца, он не заметил микроавтобус и человека рядом с ним из-за яркого солнца.

Диана Соловьёва