Медсестра из Темрюка оспаривает в ВС РФ приговор по делу о гибели младенца

Рассмотрение иска о компенсации морального вреда семье погибшего в Темрюке десятимесячного ребенка отложили на неопределенный срок. Причиной переноса заседания стала кассационная жалоба в Верховный суд (ВС) РФ, поданная осужденной медсестрой, сообщает «"КП" — Кубань» со ссылкой на мать девочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заседание по компенсации морального вреда было назначено на 13 января. По словам матери погибшего младенца, медсестра не признает вины и пытается обжаловать приговор.

В феврале 2022 года после получения ожога руки и предплечья площадью 7% десятимесячную девочку госпитализировали для лечения в больницу Темрюка. При промывке катетера медсестра якобы перепутала препараты, введя вместо «Гепарина» препарат «Тиопентал натрия», используемый для наркоза. Наличие вещества в организме ребенка подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

В январе 2023 года суд признал медсестру виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на два года с запретом на работу в медицинской сфере на тот же срок.

Анна Гречко