В Татарстане более 170 тыс. человек приняли участие в «Экодиктанте-2024»
Более 170 тыс. жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.
В Татарстане более 170 тыс. человек приняли участие в «Экодиктанте-2024»
Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана
По данным министерства, в этом году участников было на 60 тыс. больше, чем в предыдущем. В рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане работало 355 офлайн-площадок.
Среди татарстанцев первое место получили более 6,2 тыс. человек, второе — 12 тыс. участников, а третье — более 8,5 тыс. местных жителей.
Всего в экологическом диктанте приняли участие 6,7 млн россиян. Основными темами были «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм».