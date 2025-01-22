Более 170 тыс. жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане более 170 тыс. человек приняли участие в «Экодиктанте-2024»

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана В Татарстане более 170 тыс. человек приняли участие в «Экодиктанте-2024»

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана

По данным министерства, в этом году участников было на 60 тыс. больше, чем в предыдущем. В рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане работало 355 офлайн-площадок.

Среди татарстанцев первое место получили более 6,2 тыс. человек, второе — 12 тыс. участников, а третье — более 8,5 тыс. местных жителей.

Всего в экологическом диктанте приняли участие 6,7 млн россиян. Основными темами были «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм».

Диана Соловьёва