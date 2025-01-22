В 2024 году численность зрителей всех концертных мероприятий в Республике Татарстан превысила 2 млн человек, это на 10% больше по сравнению с показателями 2023 года. Информация об этом опубликована в государственном докладе о состоянии культуры республики за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году концертные мероприятия в Татарстане посетили более 2 млн человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году концертные мероприятия в Татарстане посетили более 2 млн человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Государственными и муниципальными концертными организациями было организовано и проведено 3640 концертов, из которых 1182 концерта были ориентированы на детско-юношескую аудиторию.

Казанский государственный цирк в 2024 году собрал 296,5 тыс. зрителей. На площадке цирка прошло 252 представления, включая 9 новых постановок.

Влас Северин