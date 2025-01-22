Прокуратура нашла нарушения в двух школах Чувашии в организации питания детей

Прокуратура Чувашии в ходе проверки нашла нарушения в организации питания детей в двух школах региона: Абызовской и Алгазинской, обе находятся на территории Вурнарского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В Абызовской школе прокурорами было обнаружено, что при приготовлении пищи использовались маринованные огурцы, которые содержат в себе уксусную кислоту, — не подходящие для питания детей. В Алгазинской СОШ были найдены хранящиеся в холодильнике куриные тушки с истекшим сроком годности.

Также в Абызовской школе денежную компенсацию законным представителям детей с ограниченными возможностями здоровья не выплачивали вовремя.

Поставкой продуктов в двух школах занимался индивидуальный предприниматель, а контроль за питанием был закреплен за образовательными учреждениями. По постановлению прокуратуры предприниматель был оштрафован.

Ранее сообщалось, что в школе № 4 Новочебоксарска Чувашии отравилось 209 человек. После этого глава Чувашии Олег Николаев распорядился проанализировать деятельность аутсорсеров в 25 школах республики.

Артём Дергунов