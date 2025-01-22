Ежегодно отрасль культуры Татарстана нуждается в 3 тысячах новых специалистов

Ежегодная потребность в подготовке кадров в отрасли культуры Татарстана составляет порядка 3 тыс. человек в год. Информация об этом опубликована в государственном докладе о состоянии культуры республики за прошедший год.

Преимущественно потребность в кадрах имеется в муниципальных учреждениях культуры. На начало 2025 года численность работников в сфере культуры составила 23 643 человека. Из этой цифры 17 847 человек трудятся в муниципальных учреждениях культуры, а 5 796 — в государственных.

Мониторинг возрастного состава кадров показывает, что 5% работников (1 155 человек) моложе 25 лет, 14% (3 128 человек) находятся в возрасте от 26 до 35 лет, 12% (2 725 человек) — от 36 до 40 лет, 36% (8 513 человек) — от 41 до 55 лет, 14% (3 317 человек) — от 56 до 60 лет и 19% (4 404 человека) — старше 61 года.

Влас Северин