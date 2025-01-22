В Адыгее выявили нарушение при перевозке 84 кг мяса птицы

Сотрудники Россельхознадзора совместно с МВД провели проверку в Красногвардейском районе Адыгеи. В селе Преображенское 14 января 2025 года инспекторы досмотрели грузовой автомобиль, принадлежащий ООО «Новые фермы» из Пензенской области, перевозивший 84 кг мяса птицы, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ветеринарные сопроводительные документы на груз были оформлены с нарушениями: неверно указали транспортное средство. Как отмечает ведомство, это противоречит п. 9, п. 18 порядка оформления ветеринарных документов в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза РФ.

Юрлицу вынесли предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.

Нурий Бзасежев