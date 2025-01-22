Импорт креветок на Кубань вырос в 7 раз

Объем зарубежных поставок креветок в Краснодарский край в прошлом году увеличился в 7,4 раза, или на 3,4 тыс. тонны. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем импорта рыбы и морепродуктов в Краснодарский край в прошлом году составил 7 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Основными экспортерами такой продукции на Кубань являются Вьетнам, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Китай, Египет и Перу.

Представитель сети магазинов морепродуктов «Раковая №1» отмечает, что в Краснодарском крае вырос спрос как на морепродукты в целом, так и на креветки, поскольку «люди продолжают искать в повседневной жизни для себя что-то новое». По мнению спикера, покупателей привлекает пищевая ценность креветок.

По данным ЕМИСС, в Краснодарском крае в конце 2024 года стоимость 1 кг мороженых креветок составила более 1 тыс. руб. По сравнению с концом 2023 года показатель увеличился на 6,1%.

Татьяна Ручкина