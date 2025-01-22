В 2024 году расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на культуру, согласно оперативным данным, составили 38,6 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована в государственном докладе о состоянии культуры республики за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году расходы бюджета Татарстана на культуру составили 38,6 млрд рублей

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков В 2024 году расходы бюджета Татарстана на культуру составили 38,6 млрд рублей

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

В 2023 году расходы на культуру составили 34,7 миллиарда рублей. Из общей суммы в 2024 году республиканский бюджет выделил 26,172 миллиарда рублей (по сравнению с 24,647 миллиарда рублей в 2023 году), а муниципальные бюджеты — 12,429 миллиарда рублей (в 2023 году — 10,060 миллиарда рублей). На сферу культуры из федерального бюджета в экономику республики было привлечено 1,17 млрд рублей.

Расходы Министерства культуры Республики Татарстан составили 7,7 миллиарда рублей. 71,6% этих средств направлен на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, искусства и образования.

Влас Северин